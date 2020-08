Queen et Adam Lambert annoncent leur premier album live

En 2009, Adam Lambert se produisait avec Queen sur la scène d'American Idol pour la toute première fois. Depuis, les artistes ne sont pas quittés, enchaînant les tournées. Queen et Adam Lambert ont parcouru le monde (la formation prévoyait même de passer en France) mais la pandémie de Coronavirus en a décidé autrement, annulant tous les shows encore programmés. Que les fans déçus se rassurent, en attendant de les retrouver sur scène, Queen et Adam Lambert comptent publier un album live.

Queen + Adam Live Around The World sortira ainsi le 2 octobre prochain et comptera près de 20 performances enregistrées depuis 2014. "Alors que nous tentons de relever le défi de monter des shows dans un monde dominé par un ennemi viral, c'est le parfait moment pour nous de créer une collection de lives issus des concerts de Queen avec Adam Lambert", explique ainsi Brian May. "Nous n'avons pas pu tourner cette année alors nous avons voulu donner quelque chose aux fans. Un album live semblait parfait", ajoute Adam Lambert.

Côté setlist, on attend notamment “Another One Bites The Dust” (Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014), “Don’t Stop Me Now (Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016) mais aussi “Bohemian Rhapsody” enregistré à Sydney en 2020. "C'est la première fois que nous sortons un album ensemble et nous nous sommes beaucoup amusé à l'assembler", précisent-ils.

En attendant de revoir Queen et Adam Lambert sur scène dans les meilleures conditions, rien ne vaut We Will Rock You en live à fond. Non ?