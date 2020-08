Queen : En attendant l'album, découvrez The Show Must Go On en live !

Queen et Adam Lambert aurait dû se produire sur scène cette année ainsi qu'en 2021 mais pour l'heure, la pandémie qui sévit actuellement dans le monde rend la tournée impossible. Pour compenser leur absence sous les projecteurs, la formation et le chanteur qui les accompagne ont choisi de dévoiler un album live - comptant quelques performances enregistrées aux quatre coins du monde. S'il faudra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir découvrir cet album, une version live de The Show Must Go On a été publiée.

« Nous n'avions jamais véritablement regardé ces vidéos avant, nous étions trop occupés à tourner. Nous ne savions pas à quel point le groupe sonnait bien », a ainsi confié Brian May. Patience, plus que quelques semaines pour découvrir cette osmose en CD, vinyles, DVD et Blu-Ray !