Queen diffusera son mythique concert de 1992, Take That se reforme, Ariana Grande et Lady Gaga en duo... les news musique de la semaine

Comme chaque semaine, Virgin Radio revient sur les news musique qu'il ne fallait absolument pas manquer : de Queen à Lady Gaga en passant par Matt Bellamy (Muse), il y a de quoi faire !

On commence avec Queen : le groupe diffusera bientôt son mythique live de 1992 dans un but caritatif. Récemment, le groupe (ainsi que Adam Lambert) ont dévoilé une nouvelle version de We Are The Champions dans le but de lutter contre la pandémie mondiale.

Un concert de 1992 devrait sortir

On poursuit avec Lady Gaga : la popstar continue de promouvoir la sortie imminente de son prochain album et pour ça, elle a choisi de dévoiler Rain on Me - son single avec Ariana Grande.

De son côté, Matt Bellamy (qui vient tout juste de dévoiler un single solo) s'est confié sur son confinement : chaque artiste l'a vécu à sa manière et venant du leader de Muse, tout est intéressant !

Take That se reforme le temps d'un concert

Ensuite, sachez que Take That va se reformer ! Robbie Williams va retrouver sa bande le temps d'un concert et on a plus que hâte.

Enfin, on termine avec Loïc Nottet : l'artiste vient tout juste d'annoncer la sortie de son prochain album : le 29 mai prochain, l'on pourra découvrir Sillygomania.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !