Queen vient de dévoiler des versions inédites de "We Will Rock You" et "We Are The Champions" pour marquer le quarantième anniversaire de l'album "News of The World". Ces versions des célèbres chansons feront partie du disque "Raw Sessions", prévu dans le coffret anniversaire de "News Of The World", réédité ce 17 novembre. On peut y écouter des prises de voix jamais entendues auparavant mais aussi des arrangements de guitare modifiés pendant l'enregistrement de l'album. Brian May avait ainsi pensé à un solo de guitare différent sur "We Will Rock You" tandis que cette version de "We Are The Champions" termine en fade-out.

Parallèlement à ce coffret anniversaire, Queen se retrouve dans l'actualité avec le projet de biopic sur le groupe. Une première photo de Rami Malek en Freddie Mercury dans "Bohemian Rapsody" a déjà filtré pour le film qui retracera le parcours de Queen et de son leader charismatique, de sa formation à son apparition au concert Live Aid en 1985. Réalisé par Bryan Singer (X-Men), "Bohemian Rapsody" sortira en principe en décembre 2018 aux Etats-Unis et le 20 février 2019 dans les salles françaises. Il faudra donc pas mal patienter et on espère que l'attente en vaudra la chandelle !