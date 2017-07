Lorsque le monde de la musique rencontre celui du cinéma, cela donne naissance à des biopics, la plupart prestigieux. On pense à celui d'Amy Winehouse, qui a connu un véritable succès mérité, ou plus récemment à celui sur la vie de Tupac, All Eyez On Me, qui lui n'a pas convaincu la critique. En ce qui concerne les prochains à venir, c'est le biopic de Freddie Mercury (dont la date de sortie était annoncée il y a deux mois) qui se fait attendre. En tout cas, sachez aujourd'hui que l'on connait enfin l'identité de l'acteur qui interprètera le rôle de Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody !

BOHEMIAN RHAPSODY – Now heading for the Big Screen. "Yes folks, it IS finally happening." https://t.co/TBLI15veIN pic.twitter.com/3rxiMd0NHg — Queen (@QueenWillRock) 14 juillet 2017

Comme vous avez bien pu le voir, c'est bien Rami Malek qui jouera le rôle de Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody ! L'acteur est, entre autres, connu pour son rôle principal dans la série Mr Robot. On ne peut que valider ce choix judicieux et c'est le groupe lui-même qui a annoncé la nouvelle. May et Taylor ont affirmé : “Rami a une présence incroyable et il s'est complètement plongé dans le projet. Il vit et respire déjà totalement Freddie et c'est merveilleux." Le rôle du chanteur devait à l'origine être interprété par Sacha Baron Cohen, l'interprète de Borat. Ses désaccords avec le groupe Queen l'ont fait abandonner le projet.