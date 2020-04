Queen : Cette parodie de Freddie Mercury qui cartonne sur le web (VIDEO)

Elle cumule plus de 175 000 vues sur YouTube ! Non, vous ne rêvez pas, c'est la vérité. Publiée le 11 avril dernier, cette vidéo d'à peine 40 secondes est l'une des nombreuses scènes de parodie à faire le buzz en ce moment. De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'un jeune garçon perché sur le toit de chez ses parents avec un balai et qui imite Freddie Mercury lors de son célèbre live à Wembley Stadium en 1986. On le voit en train de faire chanter la foule comme l'avait fait le célèbre artiste il y a plus de 30 ans... avec tout autant d'assurance !

Après les deux américains qui avaient cartonné avec leur reprise de Bohemian Rhapsody, c'est donc au tour de ce jeune imitateur de marquer l'histoire du confinement avec sa vidéo. Un énième hommage au groupe Queen, qui a vu sa popularité grimper en flèche ces dernières années avec la sortie du film devenu culte. À noter que le groupe, accompagné d'Adam Lambert, devait se produire le 21 mai prochain à l'AccorHotels Arena. En raison de la crise sanitaire actuelle, leur concert a été repoussé à l'année prochaine, soit 2021. Il faudra donc s'armer de patience.