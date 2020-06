Queen : Brian May vient d'être élu meilleur guitariste du monde !

"Je suis époustouflé" a balancé Brian May en réalisant qu'il venait d'être élu Meilleur guitariste du monde par le célèbre magazine Total Guitar. Une consécration pour le musicien de l'un des groupes les plus mythiques du monde qui coiffe au poteau des légendes comme Jimi Hendrix, Eric Clapton ou Jimmy Page. Quelques semaines seulement après avoir frôlé la mort dans un accident de jardinage, l'artiste qui devrait reprendre la tournée de Queen dans les mois à venir semblait ravi par cette nomination. "Je dois dire que c'est complètement inattendu. Evidemment, je suis très touché que les gens ressentent cela de moi. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que, techniquement, je ne suis pas sur le même arbre que les grands guitaristes. J'imagine que cela veut dire que ce que j'ai touché les gens, et ça veut dire beaucoup pour moi. Je ne clamerais jamais être un grand guitariste au sens d'un virtuose. Je pense que j'essaie juste de jouer avec mon coeur." s'est confié Brian May en apprenant la bonne nouvelle. Quant aux performances de ce dernier, les fans français pourront les admirer le 26 mai 2021 à l'AccorHotels Arena de Paris. Un concert repoussé suite à la crise sanitaire du coronavirus qui devrait enfin se dérouler normalement. Du moins, on l'espère !

Brian May nudges out Jimi Hendrix to top Total Guitar greatest rock guitarist of all time poll https://t.co/gt12hyGLvq — Total Guitar (@TotalGuitar) June 8, 2020