Depuis la sortie de Bohemian Rhapsody sur grand écran, la popularité de Queen n'a fait qu'exploser (encore plus). Après cinquante ans de carrière, le groupe mené dorénavant par Brian May continue d'attirer les fans du monde entier (et ce, malgré l'absence de Freddie Mercury). Notez d'ailleurs que Queen (et Adam Lambert) seront en concert exceptionnel à l'AccorHotels Arena en mai prochain pour le Rhapsody Tour. Mais, ce n'est pas ce qui retient notre attention cette semaine : sur Instagram, Brian May s'est confié sur la dépression qu'il traverse.

« Pendant la majeure partie de la période de Noël, je n'ai pas voulu montrer mon visage parce que mon visage était sinistre. Il y a quelque chose à propos de cette période qui me paralyse. La dépression, le désespoir, la peur... Je me sens englouti », écrit-il. « Est-ce logique ? Non. Dois-je être reconnaissant pour ma vie et donc ne PAS être déprimé Oui ! Mais rien de tout cela ne fait de différence lorsque (...) les couleurs ont disparu de ce monde ». Malgré le succès de Queen, Brian May avoue ne être heureux MAIS, il fait preuve d'une détermination sans faille : pour bien commencer l'année, le guitariste compte se remettre au sport et se « replonger dans la "normalité" ».

On lui souhaite de se remettre pour mieux secouer l'AccorHotels Arena en mai prochain.