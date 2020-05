Queen : Brian May hospitalisé pour un accident de jardinage !

Ce n'est pas sans une pointe d'humour que Brian May a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'il s'était blessé le fessier en faisant du jardinage. Forcé par le confinement de faire une pause dans la tournée mondiale qu'il effectue aux côtés de Adam Lambert et de ses acolytes du groupe Queen, le célèbre guitariste s'est donc mis au jardinage. Une activité que l'on pouvait penser peu risquée -surtout quand on est un artiste habitué à tenir des heures debout lors de concerts épuisants- mais qui s'est avérée finalement plutôt contraignante pour Brian May.

C'est donc en légende d'une photo de lui portant un masque de protection que le guitariste britannique précise que ce n'est pas le COVID-19 qui l'a touché mais autre chose : "J'ai réussi à mettre mon Gluteus Maximus en lambeaux dans un moment de jardinage trop enthousiasmant. Je me retrouve donc soudain à l'hôpital, où l'on me fait passer un scanner pour savoir exactement à quel point je me suis abîmé. Il s'avère que j'ai fait un travail minutieux - c'était il y a quelques jours - et je ne pourrai pas marcher pendant un certain temps ... ou dormir, sans beaucoup d'aide, parce que la douleur est implacable. Alors, messieurs dames... J'ai besoin d'aller dans le noir pendant un certain temps, de me reposer complètement, à la maison. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de sympathie - j'ai juste besoin d'un silence de guérison pendant un certain temps." Une blessure, certes douloureuse, mais qui ne devrait pas poser de gros problème à l'avenir. on espère tout de même un bon rétablissement à Brian May, dont le concert à Paris a été repoussé à 2021.