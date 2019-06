Queen : Brian May défend Adam Lambert et affirme qu'il peut "faire plus" que Freddy Mercury

Freddy Mercury est mort dès suites du SIDA en 1991. Et alors que le groupe Queen fait des concerts dans le monde entier depuis 2011, c'est par Adam Lambert qu'ils ont remplacé le chanteur légendaire. Mais voilà, face aux critiques, Brian May, un des membres fondateurs, a tenu à monter au créneau et à donner une réponse claire et précise à tous ses détracteurs. C'est ainsi qu'il a précisé que "Adam peut faire tout ce que Freddie a fait et plus encore. Peu importe ce que vous lancez à Adam - il peut le faire…"

Il a cependant insisté sur le fait qu’Adam ne prétendait pas être Freddie. Au contraire, il s'agit simplement d'être sur scène et de le faire au mieux. Pour Brian May, qui défend corps et âme son acolyte, Adam Lambert est "né rock star". "Nous traitons Adam de la même manière que nous avons traité Freddie de presque toutes les manières" ajoute t-il. Un coup de projecteur sur cette collaboration qui arrive forcément après le succès de Bohemian Rhapsody. Et vous alors, pour ou contre le remplacement de Freddie Mercury par Adam Lambert ?