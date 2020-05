Queen : Brian May admet être passé "à côté de la mort" après son accident de jardinage !

C'est avec une pointe d'humour que Brian May a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'il s'était blessé le fessier en faisant du jardinage. Forcé par le confinement de faire une pause dans la tournée mondiale qu'il effectue aux côtés de Adam Lambert et de ses acolytes du groupe Queen, le célèbre guitariste en avait profité pour se mettre au jardinage. Une activité que l'on pouvait penser peu risquée -surtout quand on est un artiste habitué à tenir des heures debout lors de concerts épuisants- mais qui s'est avérée plutôt contraignante pour Brian May.

En effet, suite à cet accident, le guitariste de Queen en a profité pour se confier sur ses réseaux sociaux. Et à en croire ses propos, les conséquences auraient pu être beaucoup plus importantes qu'elle ne l'ont été. En effet, ce dernier affirme qu'il était "à l'agonie" suite à sa blessure et que c'était "comme si on m'enfonçait un tournevis dans le dos". Il a ensuite révélé qu'il était passé "très proche de la mort" après que les médecins aient découvert qu'il avait trois artères bouchées. "Au milieu de toute la saga des fesses douloureuses, j'ai eu une petite crise cardiaque. Je dis petit, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait du mal" conclut-il avec humour.

Un épisode traumatisant pour l'un des membres du célèbre groupe de rock qui semble avoir repris du poil de la bête depuis sa vilaine chute il y a une dizaine de jours. "J'ai senti qu'elle prenait le dessus sur ma personnalité. Je me suis réveillé en sentant que d'une certaine manière, la douleur était moi, et je luttais pour revenir dans mon corps. J'ai cédé et j'ai pris des analgésiques puissants, et à la fin j'étais dans un monde de cauchemar. La seule chose à faire était de tout arrêter et de sortir." précise t-il avant de promettre à ses fans qu'il raconterait l'intégralité de ses péripéties quand le jour viendra. Une chose est sûre, Brian May n'est pas prêt d'oublier ce confinement !