Queen : Bohemian Rhapsody, une nouvelle bande annonce dévoilée

Bohemian Rhapsody c'est l'histoire d'un projet enfin achevé. Un biopic sur le très tumultueux Freddie Mercury, incarné à l'écran par Rami Malek, que l'on connait surtout pour son rôle d'Elliot dans Mr.Robot, depuis 2015. Il y a deux mois, on découvrait le tout premier teaser du film, dont la sortie est prévue pour le 31 Octobre.

Il aura fallu des années pour que le projet d'un film sur l'icone du rock anglais voit enfin le jour. Et le parcours fut ô combien long et délicat. En effet, le tournage a souffert de nombreux contretemps. Le dernier en date, les accusations de viols de son réalisateur, Bryan Singer qui a dû troquer sa place au profit de Dexter Fletcher. Au casting, outre Rami Malek, on retrouve Ben Hardy (X-Men Apocalypse), Joseph Mazzello (The Social Network), Gwilynn Lee, Allen Leech ou encore Aidan Gillen (Game Of Thrones). Une distribution principale qui semble efficace. Le biopic se concentrera essentiellement sur la vie sulfureuse du leader de Queen mais n'en oubliera pas moins ses acolytes.

Pour tous les amoureux de musique et les fans de Queen, c'est un événement à ne pas rater. Notez bien en rouge sur le calendrier, la date de sortie !