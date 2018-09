Queen : Bohemian Rhapsody, une démo inédite prochainement dévoilée ? 

Queen a annoncé hier qu'ils sortiraient prochainement une série d'enregistrements live inédits issus de leur performance au Live Aid et que ces derniers feraient parties de la soundtrack originale du biopic à venir sur Freddie Mercury -interprété par Rami Malek, Bohemian Rhapsody qui sortira le 31 octobre prochain. Pas moins de 22 morceaux seront donc dévoilés. Entre autres, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions ou encore, We Will Rock You. Les fans pourront donc se réjouir à l'idée de découvrir les réarrangements fait sur les hits incontournables du groupe et surtout, être séduits par leur interprétation du 20th Century Fox Fanfare.

En attendant, on vous invite à regarder la bande annonce du film -pour ceux ne l'ayant pas encore vu. Le 31 octobre, n'oubliez pas !