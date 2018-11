Queen : Bohemian Rhapsody, la reprise électro par Digitalz à ne surtout pas manquer !

Accrochez-vous, pépite en vue ! Si l'on ne compte plus les reprises de Bohemian Rhapsody (on se souvient notamment de la fantastique cover de Brendon Urie), il faut reconnaître que lorsque l'on cherche bien, on trouve toujours mieux. Et justement, on a trouvé la cover électro qui devrait vous provoquer un véritable electrochoc : Quand Digiltaz -trio parisien de producteurs prometteurs- s'attaque à l'instituon qu'est Queen, c'est détonnant. La preuve :

On vous l'accorde, les fans purs et durs ne sont pas nécessairement emballés - mais en même temps, les aficionados sont toujours difficiles à convaincre. Digiltaz nous revisite ici un morceau culte mais ne le dénature pas, bien au contraire ! C'est rythmé, c'est frais, c'est dynamique et en plus, c'est taillé pour le dancefloor. Queen fait peau neuve et si jamais vous avez vu le biopic, c'est le parfait moyen de prolonger la magie !

Ce trio, les férus d'électro qui ont déjà mis les pieds à TomorrowLand (ou même au Creamfields festival, en Angleterre) l'ont peut-être déjà entendu. Si vous les découvrez seulement, sachez qu'ils préparent actuellement un album et que pour nous faire patienter, ils comptent dévoiler quelques remixes au compte-gouttes : attendez-vous à redécouvrir Nirvana ou encore les Guns N' Roses en version électro. Et nous, on a hâte !