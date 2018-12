Queen : "Bohemian Rhapsody" devient la chanson la plus streamée du 20e siècle

Mama Mia ! Encore un record pour Queen, sa chanson Bohemian Rhapsody est devenue la chanson la plus streamée du 20e siècle. Elle a été écoutée sur les plateformes de streaming musicales plus de 1,6 milliard de fois ! Un score qui a certainement du être propulsé par la sortie le 23 octobre dernier du biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Notons qu’il ne comprend pas les chiffres du clip vidéo diffusé sur YouTube qui comptabilise à lui seul plus de 751 millions de vues. Le morceau écrit par Freddie Mercury a été dévoilé en 1975 et représente pour beaucoup, la meilleure chanson de tous les temps. Il faut dire que son style opéra-rock et sa structure inhabituelle découpée en six parties et dépourvue de refrain ne peut laisser personne indifférent. Rien que pour le plaisir, on se la réécoute une nouvelle fois !

Concernant le texte écrit par Freddie Mercury, il y a plusieurs interprétations. Certains disent qu’il s’inspire du livre L’Étranger d’Albert Camus et du mythe de Faust en décrivant les moments précédents une exécution et en évoquant le fameux pacte du diable. D’autres pensent que le chanteur britannique a écrit cette chanson pour expier sa faute lorsqu’il a transmis le virus du sida à l’un de ses partenaires tout en sachant qu’il était séropositif. Les autres membres de Queen, qui comptent repartir en tournée avec Adam Lambert, ont quant à eux expliqué que la chanson n’avait pas de sens et que ses paroles ne servaient qu’à suivre le rythme du morceau. À chacun donc son interprétation ! Connaissez-vous bien par ailleurs les paroles des chansons cultes de Queen ?