 Bohemian Rhapsody : La bande-originale dépasse les  200 000 ventes !

C'est probablement l'un des plus gros succès de 2019 (ou 2018, pour les puristes) : Bohemian Rhapsody, biopic qui retrace la carrière de Queen mais aussi celle de Freddie Mercury a littéralement bluffé le monde. Et même si le film comporte quelques erreurs, son succès est indéniable (pour preuve, Rami Malek a remporté l'Oscar du meilleur acteur l'an passé). Un tel succès a -évidemment- porté la bande originale, entièrement composé de titres signés Queen. Et bonne nouvelle, elle vient tout juste de dépasser les 200.000 ventes.

L’album « Bohemian Rhapsody » de Queen est certifié Double Platine ! ????????200 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/2JETKO0kcY — Le SNEP (@snep) February 3, 2020

"Avec plus de deux millions de ventes mondiales, la BO de "Bohemian Rhapsody" passe un nouveau cap puisqu'elle vient d'être certifiée double disque de platine en France pour plus de 200.000 ventes cumulées", expliquent nos confrères de Purecharts. Face au succès incontestable (et intemporel) de Queen, la formation est repartie en tournée - accompagnée de Adam Lambert. Rassurez-vous, les fans français pourront bientôt les voir sur scène !