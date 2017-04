Cela fait maintenant plusieurs années que le biopic sur Freddie Mercury est en projet. En 2010, Sacha Baron Cohen avait été pressenti pour interpréter à l’écran le regretté chanteur emblématique de Queen, avant de renoncer au rôle en 2013. Plusieurs noms avaient circulé pour reprendre le rôle-titre, et c’est finalement celui de Rami Malek (Mr Robot) qui a été retenu pour incarner Freddie Mercury au cinéma. Mais entre les problèmes techniques et les exigences du groupe, le résultat se fait toujours attendre. Attendre oui, mais peut-être pas aussi longtemps qu’on le pensait, finalement. Interrogé à ce sujet par le Daily Star, le guitariste de Queen Brian May a affirmé que le film devrait voir le jour prochainement : « Le film sur Freddie arrive bientôt…plus tôt que vous ne pensez, l’année prochaine. »

Côté réalisation, les choses semblent s’arranger également. Peter Morgan et Dexter Fletcher avaient tour à tour accepté la proposition avant de jeter l’éponge. Le film ayant enfin trouvé son réalisateur en la personne de Brian Singer (X-Men), le projet devrait enfin pouvoir aboutir. Si tout va bien. Le biopic, qui retracera notamment l'histoire de Queen, s’intitulera Bohemian Rhapsody en référence à l’une des plus célèbres chansons du groupe. Espérons que cette fois, ce soit la bonne ! En attendant, on se réécoute la sublime reprise de Bohemian Rhapsody par un orchestre symphonique.