Queen, Angèle, Amy Winehouse... les news musique de la semaine !

Il n'y a pas d'été qui tienne ! La sphère musicale ne s'arrête jamais de tourner et cette semaine, on a eu de quoi faire : pendant que Taylor Swift publiait un nouveau single, Angèle se confiait sur son succès fulgurant en interview... et ce n'est pas tout !

On commence donc avec The Archer - nouveau single signé Taylor Swift. Pour rappel, cette dernière prépare activement la sortie de Lover - prévue pour le 23 août prochain. Au programme, un morceau plus personnel et introspectif. Et justement, en parlant d'introspection, Angèle s'est récemment confiée lors d'une interview. Le succès de son premier Brol a été fulgurant si bien que, parfois, il est difficile de s'y retrouver.

Angèle se confie sur son succès

On poursuit avec Katy Perry. Vous ne le savez peut-être pas mais la reine Pop est poursuivie pour plagiat. En jeu, son titre Dark Horse. Avis à tous ceux qui sont perdus, on revient avec vous sur le procès.

Katy Perry poursuivie pour plagiat

Cette semaine marquait un triste anniversaire : Amy Winehouse nous a quitté il y a huit ans et nombreux sont les hommages à son talent. De notre côté, nous avons choisi de revenir sur ses plus belles performances - parce qu'il n'y a pas de meilleur hommage que de la voir chanter.

Retour sur les plus belles performances d'Amy Winehouse

Enfin, nous terminons ce tour d'horizon avec le légendaire groupe Queen : depuis la sortie de Bohemian Rhapsody, le morceau éponyme a battu des records d'écoutes. Et visiblement, il en est de même pour la vidéo postée sur Youtube !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !