Queen : 3 raisons qui font de Freddie Mercury la plus grande rockstar...

Freddie Mercury était sans nul doute l'une des plus grandes icônes du rock'n'roll des années 70. Mais pas que ! Aujourd'hui encore, son nom est sur toutes les lèvres et sa musique dans toutes les oreilles. Il n'en existe pas un qui ne saurait reconnaître un bon vieux morceau de Queen. Après tout, la bonne musique se transmet de génération en génération. Parmi d'autres, Freddie Mercury a su se démarquer. Voici les 3 raisons, selon nous, qui font du leader de Queen la plus grande rockstar de tout les temps !

On est sans doute trop jeunes pour avoir vu Queen et son leader sur scène... Les plus vieux, eux, se souviennent surement de l'énergie que l'homme mettait à rendre le spectacle monstrueux et mémorable. Les plus jeunes, comme nous, eh bien se contentent de visionner les multiples DVD Live -et cela n'est en aucun cas un supplice, pour se faire une idée ce que dégageait le showman sur scène. S'il y a bien un leader de groupe qui a incarné à la perfection l'esprit rock des années 70, c'est bien Mercury !

Freddie Mercury n'était pas qu'un interprète. Non. Il était aussi auteur-compositeur et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il avait l'art de produire des morceaux de qualité et d'une efficacité effarante. Sa plume est formidable et on ne cesse de le répéter chaque fois qu'on entend Bohemian Rhapsody, We are The Champions, Show Must Go On , I Want To Break Free ou beaucoup moins connu Fat Bottomed Girl. Et encore, la liste ici est si courte...

La créativité est une chose essentielle. Eh oui, sans un esprit créatif, pas sûr qu'ils aillent bien loin nos amis artistes. Heureusement pour Mercury, il en était doté. On pense notamment au clip de I Want To Break Free dans lequel il s'illustre en ménagère affriolante. L'idée est originale et la mise en scène, plutôt bien pensée. Bien entendu, ce n'est un secret pour personne qu'il est un showman d'exception mais ce que la plupart d'entre nous ignore c'est qu'il est le créateur et designer du logo Royal Crest que l'on retrouve aujourd'hui sur la plupart des Best Of du groupe. Si ce n'est pas du talent, on demande à voir !