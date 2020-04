Queen : 135 musiciens reprennent The Show Must Go On depuis leur confinement (VIDEO)

Nous entamons actuellement notre troisième semaine de confinement liée à la pandémie de Coronavirus. Si de nombreux domaines d'activités (le monde de la musique y compris) sont au point mort dans l'Hexagone, il n'empêche que certaines personnes essaient tant bien que mal de s'occuper en réalisant des projets exceptionnels. C'est notamment le cas du chef d'orchestre Samuel Sené qui a fait appel à tous les artistes avec lesquels il a travaillé depuis 20 ans pour interpréter, depuis chez eux, le titre de Queen, The Show Must Go On.

Dans une vidéo de plus de 4 minutes déjà vues par plus de 120 000 internautes sur YouTube, on découvre donc la version réinventée du célèbre hit, chanté et joué par 135 chanteurs et musiciens. "J'ai fait des vidéos tuto pour que chacun travaille sa partie" raconte Samuel Sené à France Inter. Ce dernier a ensuite reçu des centaines de vidéos qu'il a fallu découper et assembler : "On était sur du 24/24, nuit et jour à se relayer". Un travail de titan réalisé en quelques jours seulement et qui donne un résultat totalement bluffant de la part de passionnés qui continuent, malgré tout, à exercer et partager leur passion commune pour la musique.