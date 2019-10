Queen : 10 000 fans rendent hommage au groupe à travers 3 clips (VIDEOS)

Vingt-huit ans après le décès de son leader Freddie Mercury, Queen demeure plus populaire que jamais ! Un succès de plus en plus grandissant que le groupe doit notamment au film Bohemian Rhapsody, énorme succès de l'année 2018. Et alors que le clip du célèbre titre dépassait le milliards de vues sur YouTube il y a quelques mois, les fans ont décidé de marquer le coup avec trois clips totalement inédits. On retrouve ainsi les titres Don't Stop Me Now, A Kind of Magic et Bohemian Rhapsody sur la chaîne YouTube de Queen. Des magnifiques réalisations dans lesquelles on retrouve des oeuvres de fans mais aussi des extraits vidéos de chorégraphies ou encore de chants. Bref, un medley inédit choisis parmi plus de 10 000 participations dans plus 120 pays qui démontre à quel point l'emprunte du groupe de rock mythique demeure indélébile dans le coeur de ses millions de fans !