Que vaut Why Women Kill, la nouvelle série du créateur de Desperate Housewives ?

Si il y a une chose que ce qu'on confinement nous aura permis de faire, c'est prendre le temps de se mettre à jour dans nos séries préférées, voire même d'en commencer de nouvelles ! Diffusé sur M6 depuis plusieurs semaines, Why Women Kill pourrait bien faire partie de ces nouveaux programmes à avoir attiré votre attention. Une série de dix épisodes fort sympathique qui suit les aventures de trois femmes, à trois époques différentes avec des problèmes en tout genre mais ayant toutes vécues dans la même maison. On retrouve ainsi Beth-Ann dans les années 60 (interprétée par Ginnifer Goodwin déjà vue dans Once Upon A Time), Simone Grove dans les années 80 (par la légendaire Lucy Liu) et Taylor Harding à notre époque (jouée par Kirby Howell-Baptiste).

Un casting et des intrigues aux petits oignons qui ne sont pas sans rappeler ceux de Desperate Housewives. Et pour cause, Why Women Kill est le dernier projet en date de Marc Cherry, également à l'origine de la série phénomène des années 2000. Connu pour mettre en avant des rôles de femmes fortes et audacieuses, le réalisateur ne manque à sa réputation avec ce nouveau programme. Traduit en français par Pourquoi les femmes tuent, le titre du projet en dit long sur l'issue de la saison 1. "Tous les morts à la fin de la série seront commis par des femmes mais pas nécessairement par les trois femmes principales. Les victimes ne seront pas nécessairement leurs maris et ce qui est intéressant : personne ne sera tué à cause d'une infidélité" précise Marc Cherry sur cette "dramédie" drôle et originale.