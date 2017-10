Vous étiez peut-être fan d'Oasis mais qu'en est-il de Liam Gallagher ? A l'occasion de la sortie de son premier album solo (As You Were), retour sur la carrière du chanteur britannique.

1. Quelle est la date de naissance de Liam Gallagher ? a 20 septembre 1973

b 22 septembre 1973

c 21 septembre 1972

d 23 septembre 1972