Que recherche t-on le plus lorsque l'on se met en couple ?

Ah, le couple. Pour certains, c'est rêve et pour d'autre, c'est un véritable cauchemar. Mais avant de se lancer dans cette aventure Ô combien intense, hommes et femmes recherchent quelque chose de bien précis chez le sexe opposé. Ainsi, si les femmes ne pouvaient retenir qu'une qualité chez leur potentiel partenaire, ce serait la gentillesse : 88,9% des femmes interrogées par Clues ont ainsi déclaré qu'il leur fallait un homme gentil. 86,5% voudraient quelqu'un qui les soutienne tandis que 72,3% misent sur l'intelligence.

Mais alors, que recherchent les hommes ?

Que recherchent les femmes chez les hommes ?

Chez le sexe opposé, on n'est pas aussi compliqué. En fait, c'est simple : les hommes recherchent une femme qui ressemblent à leur mère ! « Il est de notoriété publique que nous allons vers les gens qui nous ressemblent, et, à des degrés variables, nous cherchons à recréer certains aspects de la relation avec nos parents. », explique Rachael Lloyd à Men's Health. "Toujours selon cette étude, les points communs entre les partenaires amoureuses et les belles-mères sont la tolérance, l'opinion sur la fidélité, l'empathie, le côté tactile et l'altruisme", poursuit Biba... si vous avez du mal avec votre belle-mère, on va vous laisser digérer l'information.

Allez, avec tout ça, vous êtes paré(e) pour trouver l'âme soeur ! Et messieurs, pas de panique : au fond, les femmes veulent un homme qui mette des paillettes dans leur vie. Pas vrai, Kevin ?