Que pense Twitter du nouvel album d'Ed Sheeran ?

Ed Sheeran est de retour dans les charts mais cette fois, il n'est pas seul. Après le succès incroyable de Divide, l'artiste britannique a (une fois de plus) choisi de s'entourer d'artistes prestigieux. On attendait sur ce disque Camila Cabello, Travis Scott, Bruno Mars ou encore Eminem... la crème de la crème, donc. On vous laisse imaginer l'excitation. Mais alors, qu'à pensé Twitter de ce nouvel opus ?

J ai impression personne n en parle donc petit info : ED sheeran est un des meilleur artiste actuellement Il a sorti un ptn d album#EdSheeran pic.twitter.com/8nxKOgSqV0 — les macaronis du coin (@AlexXu80648935) 14 juillet 2019

Quel son incroyable (un peu trop court dommage) https://t.co/6ZKeuLYegt — Liu Kang ???? (@Jsnmad) 15 juillet 2019

Je suis quand même déçue que le nouvel album de #EdSheeran ne s'appelle pas "Racine carrée" ! — Panda Roux ???? (@Juliette212121) 14 juillet 2019

L’album de Ed Sheeran on en parle après ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/9vP2xTp7fx — MLD ???????? (@mamadoulemind) 14 juillet 2019

L’album d’Ed Sheeran c’est une pépite, il déçoit jamais — morenita (@vlxya) 14 juillet 2019

Le dernier album d'Ed Sheeran il est archi lourd sérieux — Иван жеребенок (@jeantillhomm) 14 juillet 2019

Ed sheeran disait quil serait en retrait et la il annonce une nouvelle tournée et 2 date pour paris???????????????????? — towpy Ferrer (@Johnferrer29) 15 juillet 2019

Le dernier projet d'Ed Sheeran est lourd ! J'étais dubitatif, mais il a un capacité d'adaptation illimitée et une palette très large. Très fort. — Jonathan (@johol69) 14 juillet 2019

Avec une notoriété comme la sienne, on peut vite sombrer dans le "mainstream". Ed Sheeran aurait pu foncer droit dans le piège et pourtant, non, il a su s'adapter ! Notre réaction préférée restera celle concernant le titre : on avoue, Racine Carrée, on aurait adoré !

Et vous, qu'avez-vous pensé de l'album ?