Que faire quand les cadeaux de Noël ne plaisent pas ?

C'est le matin de Noël, toute la petite famille ouvre ses cadeaux entre deux cookies. Et là, c'est le drame : votre tante (que vous ne voyez qu'une fois par an et qui vous confond avec votre soeur) vient de vous offrir le cadeau le plus moche ou le plus inutile qui soi... avouez, on a tous déjà vécu ça. Mais, que fait-on dans ses cas là ?

Sourire (et mentir)

Vous vous collez un sourire sur le visage et vous dites "merci, j'en avais pas en plus ! Très bonne idée !" - et c'est oui, c'est un mensonge. Mais bon, vous ne voulez pas vexer et votre bonne éducation vous empêche de laisser filtrer ne serait-ce qu'une once de déception.

Le ranger au fond d'un placard et l'oublier

Voilà donc avec votre puzzle 1000 pièces de la Joconde. En vrai, gardez le : rangez -le dans un placard et qui sait, peut-être le ressortirez-vous... au prochain confinement.

Le revendre directement

C'est devenu un rituel : tous les ans, des cadeaux à peine déballés sont mis en vente sur différentes plateformes. L'idée ? Pouvoir vous offrir autre chose (qui vous plaise) en faisant de la place.

L'échanger

Autre technique, l'échange. Toujours sur la toile, des internautes déçus s'échangent leurs cadeaux de Noël. Parce que oui, il y aura bien quelqu'un qui sera ravi d'échanger votre nécessaire à pâtisserie contre son propre cadeau.

L'offrir de nouveau

Est-ce vraiment mal d'offrir un cadeau qui ne nous a pas plu ? On frôle le sujet de philo. La vérité, c'est qu'il simplement faire attention à qui vous allez l'offrir ensuite... ce serait bête de faire un retour à l'envoyeur.

En faire don

Direction la première association que vous croiserez : parce que c'est les Fêtes et que de nombreuses personnes auraient tout donné pour recevoir votre cadeau. Alors, offrez-le à votre tour !

Et Joyeux Noël !