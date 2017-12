Que faire des cadeaux de Noël dont vous ne voulez pas ?

Le problème avec Noël, c'est que l'on se retrouve parfois avec des cadeaux qui ne nous plaisent pas (ou que l'on a déjà). En même temps, ce n'est pas de votre faute si votre tante a voulu se la jouer originale plutôt que de s'en tenir aux cadeaux les plus prisés (soit de l'argent, des vêtements ou un livre). Mais du coup, vous en faîtes quoi de son cadeau empoisonné ?

Pendant les Fêtes, les plateformes de revente sont les plus heureuses. Alors du coup, revendre votre cadeau est la solution la plus simple : vous revendez et rachetez un truc qui vous plaît (vraiment) avec l'argent reçu. Et en plus, vous faîtes un heureux. Que demande le peuple ?

Parce que sur cette Terre, il y aura bien UNE personne qui voudra votre cadeau. Et comme l'univers est sympa, cette même personne aura un truc que vous, vous voulez. Magique, non ?

Voilà l'idée : vous le planquez dans votre placard, derrière l'aspirateur, les manteaux et les balais. Et puis quand Tante Monique revient dîner chez vous, pouf, vous ressortez le tableau offert et vous l'accrochez fièrement dans l'entrée. Ajoutez un "Je l'adore, il se marie très bien avec les couleurs de la pièce", le tout accompagné d'un sourire et ça passera. Promis, ça passera.

On l'oublie souvent mais tout le monde ne reçoit pas toujours de cadeaux à Noël. Alors terminez cette année (ou commencez-là, au choix) en faisant une bonne action !

Attendez le prochain anniversaire et zou, vous refilez le cadeau. Normalement, son nouveau propriétaire n'y verra que du feu. Essayez juste de ne pas l'offrir à la personne qui vous l'a déjà offert. Pitié, ne faîtes pas ça.

Essayez quand même d'éviter cette solution-là. Mais si vraiment, vous n'avez pas d'autre choix, vérifiez au moins les dates de ramassage des encombrants avant de le jeter. Ce serait dommage qu'il prenne racine sur le trottoir.

On espère tout de même que vos cadeaux vous plaisent et que vous n'aurez pas besoin de cet article !