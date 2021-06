Quatre épisodes spéciaux pour The Walking Dead, le retour de SATC et Alex bientôt de retour dans Grey's Anatomy... Toutes les news série !

C'est la série que tout le monde attendait ! Diffusé sur Disney+, Loki s'était dévoilé dans une bande-annonce exaltante quelques jours avant sa sortie le 9 juin dernier. On apprenait également que la nouvelle série Marvel Studios serait diffusée à un rythme hebdomadaire sur la plateforme. Six épisodes autour du personnage charismatique de Loki, devenu depuis THOR une figure incontournable de l’Univers Cinématographique Marvel. A nouveau incarné par l’excellent comédien Tom Hiddleston, on retrouve ce personnage après les événements d’Avengers : Endgame, qui à la suite de sa fuite avec le Tesseract, atterrit dans un monde où il est mis à mal par la bureaucratie du TVA (Time Variance Authority) soit le Tribunal des Variations Anachroniques en français !

Lancé en grande pompe par la plateforme du géant américain, le premier épisode s'est rapidement hissé en tête de l'épisode le plus vu de tous les temps sur Disney+ ! Comme le confie le PDG de Disney, Bob Chapek, le premier épisode "a été le plus regardé durant sa semaine de lancement". Un joli record qui lui permet donc de battre les très beaux scores de deux autres séries phares : WandaVision et de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et au vu de l'engouement autour de Loki, on se dit que la série pourrait devenir l'un des programmes les plus importants de Disney+. Certains affirment même que les aventures du personnage pourraient avoir un impact considérable sur les autres programmes de Marvel… L'avenir nous le dira très vite !

Alors que les téléspectateurs attendent avec impatience la diffusion de la onzième saison de The Walking Dead, ces derniers vont pouvoir patienter avec The Walking Dead : Origins. Au programme, pas moins de quatre épisodes centrés sur les personnages les plus populaires du show - qui seront diffusés juste avant la saison onze, soit avant le 22 août. Ces épisodes inédits se concentreront essentiellement sur le début de l'apocalypse : comment ces personnages cultes l'ont-ils vécue ? Comment se sont-ils démenés pour y échapper ? Toutes ces questions seront abordées avec, en plus, des interviews inédites.

S'il ne faudra pas s'attendre à des scènes inédites, les acteurs raconteront eux-mêmes les évènements vécus par leurs personnages respectifs. Aussi, notez que chacun de ces épisodes spéciaux seront suivis d'extraits de la saison 11. Autrement dit, ce sera Noël avant l'heure. Côté diffusion, prenez vos agendas : l'épisode centré sur Daryl, "Daryl's Story", sera diffusé le 15 juillet. "Maggie's Story", lui, sortira le 22 juillet. Ces derniers seront suivis de "Negan's Story" le 29 juillet et de "Carol's Story" le 5 août. Cette mini-série d'épisodes s'inscrit ainsi dans la campagne de communication mise en place par AMC : "11 semaines de révélations avant la saison 11".

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO fera son grand retour sur nos écrans d'ici quelques mois à travers And Just Like That, un revival très attendu. Toutefois, comme on le sait depuis quelques temps, seulement trois des quatre actrices principales seront de la partie. Kim Cattrall, qui interprète Samantha, avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter son personnage à l'écran. Il faudra donc se contenter de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis alias Carrie, Miranda et Charlotte.

Alors que l'on ne s'attendait pas à des retrouvailles de si tôt, Sarah Jessica Parker a posté un cliché d'elle entourée de ses deux acolytes sur son compte Instagram. Une photo qui a immédiatement secoué la toile et récolté plus d'un million de likes. On y voit les trois actrices avec, pour toile de fond, la ville de New York (of course!). "Ensemble à nouveau" écrit la star en légende de sa photo avant d'ajouter "Nous avons lu nos premiers épisodes. Aux côtés de tous les gars et de nos nouveaux membres du casting." De quoi faire patienter les millions de fans de la série qui pourront découvrir la suite des aventures de leurs héroïnes préférées dès la fin de l'année.

On ne le répètera qu'une fois : si vous ne voulez rien savoir de la saison 17 de Grey's Anatomy, on vous conseille de ne pas lire plus bas !

La dix-septième saison du show aura probablement été l'une des favorites des fans. La raison ? Les scénaristes ont trouvé une façon judicieuse et intelligente de faire revenir des personnages disparus : Derek, George mais aussi Lexie et Sloan ont ainsi rendu visite à Meredith sur la plage qui fut son refuge lorsque cette dernière était inconsciente. De nouveau sur pied, Meredith est de retour dans sa famille. Mais, se pourrait-il qu'un autre personnage culte fasse son grand retour ?

Après avoir quitté Seattle pour retrouver Izzie et leurs enfants, Alex Karev pourrait bien revenir dans la vie de Meredith. Du moins, c'est ce que les fans espèrent depuis que l'interprète de Grey a posté ses retrouvailles avec Eric Dane (Sloan) et Justin Chambers (Alex). Evidemment, aucun des acteurs ne s'est exprimé sur un éventuel retour... il faudra faire preuve d'encore un peu de patience ! En attendant, nous ne pouvons qu'admirer les cheveux blonds platine de l'acteur.