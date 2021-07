Quand Yungblud reprend Like A Virgin de Madonna, voilà ce que ça donne ! (AUDIO)

Surgissant du nord granuleux de l'Angleterre, l'artiste aux multiples talents est un véritable phénomène. Doté d'une énergie sans pareille, il se permet même de créer son propre mélange de rock alternatif avec une détermination farouche à faire une brèche dans la culture pop. "Je crois qu’être bizarre, c’est être vraiment libre !" partage t-il volontiers avec les personnes qui l'interrogent. "Dangereusement sexy et étonnamment audacieux" comme le précise sa biographie sur Spotify, le jeune homme fait émerger de nombreuses émotions auprès du grand public. Mais dans tous les cas, il ne le laisse pas indifférent ! La preuve avec son dernier projet : deux titres enregistrés aux Sound City studios à Los Angeles.

Pour l'occasion, le chanteur britannique a décidé de tout miser sur une reprise de Like A Virgin, l'un des premiers succès de Madonna, ainsi que sur une nouvelle version de Mars, son propre morceau. "Les deux chansons que j'ai choisies sont Like a Virgin de Madonna et Mars de moi-même. J'ai décidé de dépouiller Mars, juste moi et le piano. C'est quelque chose que cette chanson mérite, d'exister dans sa forme la plus pure pour que l'émotion puisse juste rayonner. Je devais à ma fanbase une version comme celle-ci depuis longtemps. J'espère qu'ils l'aimeront !" a confié le jeune homme à propos de ces deux sorties exceptionnelles.

Quant à son choix de titre concernant le tube de la star américaine, là-aussi Yungblud semble parfaitement satisfait de sa décision : "Madonna est une de mes idoles, j'admire tout ce qu'elle fait artistiquement. Je voulais prendre un classique, y ajouter de l'énergie Yungblud et le secouer à fond ! C'est une chanson que j'ai entendue en grandissant ; ma mère et mes sœurs la jouaient tout le temps, ce qui m'a mis la pression pour la réussir !" précise t-il avec émotion. Un bel hommage de la part de cet artiste montant face auquel la principale intéressée, pourtant assez curieuse de la nouvelle génération, n'a pas (encore) réagi !

