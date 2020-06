Quand Wookid reprend Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel (VIDEO)

Il y a quelques semaines (en avril dernier, plus précisément), Wookid annonçait la sortie d'un nouvel album avec Goliath. Récemment, lors de son passage dans l'émission boomerang, le prodige made in France a repris Je T'aimais, Je T'aime et Je T'aimerai de Francis Cabrel - une parenthèse musicale poétique à ne pas manquer.

"C'est une grande première : je n'ai jamais chanté en français tout seul", a ainsi avoué l'artiste après avoir dévoilé les classiques qu'il écoutait plus jeune. Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir l'album (très attendu) de Wookid. Une chose est sûre, son talent n'est plus à démontrer.