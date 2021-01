Quand Vianney interprète l'un des plus grands titres de Francis Cabrel, ça donne ça (VIDEO)

Ce samedi 23 janvier, France 2 diffusait la première de Symphonissime, un programme musical dans lequel les artistes viennent interpréter des titres accompagnés d'un orchestre symphonique dirigé par Yvan Cassar. Après Julien Doré et sa magnifique reprise de La fièvre, dont nous vous parlions il y a peu, c'est au tour de Vianney de séduire le public avec une reprise de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, célèbre tube de Francis Cabrel (voir ci-dessous). De retour dans l'Hexagone après avoir passé plusieurs jours à l'étranger dans le cadre de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, l'interprète de Pas Là continue la promotion de N'attendons pas, son troisième album studio. Un opus déjà couronné de succès auquel devrait s'ajouter, si la crise sanitaire le permet, une immense tournée des salles à travers toute la France. Mais en attendant de pouvoir découvrir le chanteur sur scène, il faudra se contenter de cette prestation symphonique qui nous permet de redécouvrir le fameux morceau de Francis Cabrel. Un moment totalement hors du temps mis en émoi par la présence d'un orchestre symphonique à couper le souffle. On vous laisse admirer le résultat.