Quand une promo sur le Nutella suscite des scènes d'émeutes dans les supermarchés

Se battre pour du Nutella ? C'est possible ! Les magasins Intermarchés viennent de lancer une promotion du 25 au 27 janvier sur les pots de la célèbre pâte à tartiner Nutella. En effet, avec une promotion de -70%, le pot de 950g originellement vendu à 4,70e est passé à 1.40e ce qui a provoqué un vent de folie parmi les fans de la pâte fabriquée par Ferrero. En effet, non seulement les files d'attente se multipliaient mais cette promotion a rapidement dégénéré quand la gendarmerie a du intervenir dans certains magasins à travers la France notamment à Ostricourt (Nord), Roubaix (Nord), Wingles (Pas-de-Calais) et Marles-les-Mines (Pas-de-Calais).

« Ça se battait. On a vendu ce qu’on vend en trois mois. Sur les tapis des caisses, il n’y avait que du Nutella », témoigne une salariée au Progrès. Certains en sont arrivés aux mains comme ont témoigné des personnes sur place et se sont acharnés comme des animaux. Une femme s’est fait tirer les cheveux, une autre avait la main en sang et une dame âgée a pris un carton sur la tête. Les magasins ont fini par prendre des mesures et limiter le nombre de pots par personne ou à les placer à l'accueil pour éviter que les revendeurs s'accaparent tous les produits au dépend des consommateurs. On peut dire que le Nutella rend fou !