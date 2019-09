Quand une mariée donne une liste d'interdictions à ses invités...! 

Imaginez deux secondes être invité(e) à un mariage... et devoir respecter une liste de choses à ne pas faire ! Il faut dire que souvent, on a tendance à se laisser aller au cours de la fête... et pour éviter ça, la mariée à demander à sa wedding planneuse d'envoyer une liste de choses à ne pas faire ! Un invité au mariage ne s'est pas fait prier pour poster la liste des interdictions sur Reddit. C'est cadeau !

La liste des interdictions

1. Merci d'arriver 15 à 30 minutes en avance

2. Ne pas porter de blanc ou de beige.

3.Merci de ne pas vous coiffer autrement qu'avec un brushing simple ou une queue de cheval

4. Ne pas porter trop de maquillage

5. Ne pas filmer la cérémonie

6. Ne pas se connecter à Facebook sans permission

7.Utilisez un hashtag spécial pour tout post relatif à l'évènement.

8.NE PARLEZ PAS A LA MARIEE, SOUS AUCUN PRETEXTE

9.Tout le monde doit trinquer avec Remy, sans exception

10.Venez avec un cadeau d'une valeur de 75 $ minimum, sous peine de ne pas être accepté.

Ainsi, on ne parle pas à la mariée et surtout, on évite de lui voler la vedette ! Les femmes ne devait donc pas porter trop maquillage, ni même porter de blanc. Côté coiffure, on reste simple. Mention spéciale pour la valeur "imposée" du cadeau...!

Vous y seriez aller ?