Quand un Supermarché célèbre la victoire du Stade Rennais avec des danettes

Ce matin dans le Warm Up de Robin, direction Rennes ! Si vous suivez l'actualité sportive, alors vous savez que le Stade Rennais a gagné face à Nantes lors de la 22e journée de Ligue 1. Et pour fêter ça, Jérémie Bechu (chef du rayon frais du Leclerc-Cleunay de Rennes) a eu une idée : tenez-vous bien, il a rendu hommage à l'équipe avec près de 700 pots de danettes.

L'oeuvre de Jérémie Bechu

"Il nous a fallu 480 pots au chocolat, 108 au spéculoos, 120 pots vanille et un peu plus d'une heure de travail pour tout mettre en place," raconte t-il. "On avait envie de marquer le coup avec humour et de montrer au club qu'on le soutient," ajoute-t-il. Evidemment, les supporters ont adoré !