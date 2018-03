Quand The Killers reprend Wonderwall d'Oasis (VIDEO)

Il s'en est passé des choses au Lolla Chili 2018 ! Malheureusement, Liam Gallagher n'a pas pu terminer son concert, en raison d'un inflamation de la poitrine. Mais The Killers s'est chargé de faire perdurer (un peu) son live en reprenant Wonderwall, l'un des titres phares d'Oasis. "Avant de commencer, je veux vous dire que Liam (Gallagher, ndlr) est mon roi. Il est l'un de mes rois", a scandé Brandon Flowers à la foule.

The Killers, en tournée pour défendre l'excellent Wonderful Wonderful (qui est d'ailleurs dans nos coups de coeur de l'année 2017) a donc pris le temps de jouer sa propre version du titre culte devant une foule conquise. Et les internautes ont totalement adhéré : "Il faudrait un album de reprises par The Killers", propose l'un d'eux dans les commentaires. Et pour avoir écouté en boucle leur reprise de Fame (par David Bowie) ou de Starlight (Muse), on ne peut que hurler un "OUI" magistral.