Il y a quelques années, Maroon 5 prenait plaisir à crasher des mariages pour le clip de Sugar et visiblement, The Chainsmokers a choisi d'imiter ses aînés- mais dans la réalité, cette fois. Historie de faire les choses à leur manière, Andrew Taggart et Alex Pall ont débarqué au beau milieu d'un bal de promo. Nous sommes au Hyatt Regency hotel de Rosemont (dans l'Illinois) et aucun des jeunes présents n'aurait pu prévoir un coup pareil.

Just crashed Huntley High schools prom! That was awesome! ❤️ have a good rest of prom — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 30 avril 2017

Crashed this prom just now. It was across the street from our arena show, so why not :) pic.twitter.com/BIOdSrfMKd — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 30 avril 2017

Actuellement en tournée pour défendre son premier album (Memories... do not open), le duo était donc de passage dans l'Illinois. Et comme l'hôtel où se déroulait les festivités était situé juste en face du lieu où ils produisaient, les deux américains n'ont pas hésité une seconde : "On vient tout juste de crasher le bal de promo du lycée de Huntley et c'était génial", ont-ils posté sur Twitter. "Profitez bien du reste de la soirée. Et votre promo pourrait bien être la prochaine", ont-ils ajouté. Prévoient-ils de crasher un autre bal ? Probablement ! Mais avant ça, le duo se consacre à sa tournée : "maintenant, on retourne sur scène parce qu'on a un show complet à assurer dans une heure". La tournée de The Chainsmokers se poursuit et à les écouter, ce n'est pas le seul bal qui sera interrompu... la suite au prochain épisode, donc !