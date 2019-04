Quand Slipknot reprend "It’s So Easy" de Guns N’ Roses (VIDEO)

Actuellement, Corey Taylor se produit en solo sous le nom de Corey Taylor & Friends en attendant la sortie du nouvel album de Slipknot. L’artiste metal se produisait à Green Bay Distillery dans le Wisconsin dimanche 14 avril dernier et a rendu hommage à Guns N’ Roses en reprenant en live le morceau It’s So Easy, initialement sorti en 1987 sur l’album Appetite for Destruction. La version reste fidèle au morceau original avec le sublime solo de guitare. Pour le reste du show Corey Taylor a également réalisé une reprise de Van Halen, Hot For Teacher, qui a aussi fait son petit effet. Une prestation à ne pas manquer, à retrouver ci-dessous :

Par ailleurs, le nouvel des Guns N’ Roses se précise et réunira cette fois-ci toute la bande. Leur dernier opus Chinese Democracy date de 2008 et avait été réalisé sans Slash dont l’absence avait été longuement reprochée par les fans. Eh oui, Guns N’ Roses sans son guitariste emblématique ce n’est forcément pas la même chose !