Quand Shawn Mendes se fait tatouer le dessin d'une fan (PHOTO)

Qui aurait soupçonné que Shawn Mendes avait des artistes parmi ses fans ?Probablement personne, lui y compris. En effet, le chanteur américain s'est récemment fait tatouer sur le bras gauche. Mais pas n'importe quoi puisque c'est un de ses admiratrices qui a spécialement dessiné pour lui ce magnifique tatouage. Un passage obligé lorsqu'on est une star de la pop et que l'on souhaite se donner une allure de bad boy. Et même si ce n'est pas son premier tatoo, celui-ci apparaît en bonne position. La preuve en images.

Grâce à ces différentes publications Instagram, on constate que c'est une artiste répondant au pseudonyme de Macdreaper qui a esquissé les traits du papillon qui figure désormais sur le bras de Shawn Mendes. Véritable artiste, cette dernière a également tenu à remercier l'interprète de If I Can't Have You avec une image de son dessin. Installé à Santiago, la capitale du Chili, cette dernière a vu son nombre de likes exploser sur le réseau social. Un joli coup de pub qui devrait bien lui remplir son agenda.