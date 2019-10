Focus sur les vidéos musique de la semaine ! On commence avec Shakira qui, de toute évidence, s'est fait un petit plaisir en reprenant du Green Day. On vous l'accorde, Basket Case ne s'inscrit pas dans le même registre que Waka Waka - preuve que Shakira peut tout faire ! Et en attendant sa performance au Super Bowl, on ne pouvait pas être plus heureux.

Quand Shakira reprend Green Day

Me, being a basket case with my producer… pic.twitter.com/dckXvTy5H5 — Shakira (@shakira) October 18, 2019

Lady Gaga tombe dans les bras d'un fan

De son côté, Lady Gaga poursuit sa résidence à Las Vegas. Mais récemment, la star a chuté de scène... pour mieux atterrir dans les bras d'un fan ! Plus de peur que de mal, donc.

Leonie reprend MGMT

Enfin, Leonie s'offre une reprise de MGMT. Et quoi de mieux en ce week-end automnal qu'une petite session au coin du feu ? En attendant leur performance le 5 novembre prochain au Virgin Radio Live de Bordeaux, on l'écoute en boucle !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos !