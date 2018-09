Quand Queen & Adam Lambert reprennent Heartbreak Hotel d'Elvis Presley...

Ce n'est un secret pour personne, Queen est de nouveau sur scène pour une une résidence à Las Vegas. Et pour remplacer notre cher Freddie Mercury, le groupe est accompagné d'Adam Lambert, découvert lors de la huitième saison d'American Idol.

Pour leur Crown Jewel residency au MGM Las Vegas, le groupe de rock que nous affectionnons tant s'est entouré d'Adam Lambert pour 10 dates exceptionnelles. Bien entendu, on ne compte pas les cinq ans de tournée -le chanteur étant leader du groupe depuis 2011. Pour combler les fans, les plus grands hits de Queen ont été joué. Notamment Don't Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Bohemian Rhapsody ou encore Radio Gaga. Mais pas que ! Eh oui, comme pour faire un petit clin d'oeil à la ville, le trio s'est offert une reprise d'une des plus grandes figures du 20e siècle. On a nommé The King, Elvis Presley et son célèbre Heartbreak Hotel. La performance est à écouter ci-dessous.