Quand Quechua troll Kanye West

Non mais il y a des jours comme ça, on croit que la journée sera nulle, puis on se balade sur Twitter et on voit le post de l’année, the post of the année comme disent les italiens. Ce n’est pas le post de Rihanna, car c’était sur Insta, bim. Kanye West a fait son grand retour sur Twitter, après avoir fermé son compte en mai 2017 et supprimé tous ses tweets. Bon, un retour chelou avec des messages sur la conscience, on sait que le mec est assez perché, d’ailleurs ça fait même flipper Kim K ! Et un post qui semblait anodin sur une paire de chaussures de montagne, ou de marche on s’en fout, a déclenché le tweet le plus drôle de l’année, c’est sûr !

HELLO KANYE !

WE DO LES MÊMES DEPUIS 20 YEARS!

WE CAN DO PARTENARIAT!

CORDIALEMENT,

QUECHUA https://t.co/yCihMs0ksV

— Quechua (@Quechua) April 18, 2018

Quechua a trollé Kanye West avec ce message, c’est vrai que la marque propose ses pompes depuis 20 ans mais le tweet est si drôle ! Le compte Quechua a 42000 followers, leur post a fait 46000 retweets, une publicité géniale, gratuite qui a fait rire tout le monde. Le CM a dû, on l’espère, avoir une belle augmentation ! Sinon, vous saviez que sur les Réseaux Sociaux on trouve l’amour ?