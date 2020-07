Quand Pentagonix reprend Blinding Lights de The Weeknd

The Weeknd a fait un retour remarqué avec son nouvel album, After Hours. Porté par des titres efficaces tels que In Your Eyes ou encore Blinding Lights. Et justement, c'est le morceau que Pentagonix a choisi de reprendre. Si vous l'avez manqué, on vous invite à la découvrir !

Pandémie oblige, la formation a tout fait à distance - y compris le clip : "Arranger et enregistrer un EP et une vidéo sans être dans la même pièce que vos musiciens et producteurs était très bizarre", expliquent-ils en revenant sur ce "challenge". "Mais nous avons collectivement été inspirés par la force et les ressources du monde entier".

De quoi patienter en attendant le retour sur scène de The Weeknd.