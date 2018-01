Paul McCartney rejoint Muse pour reprendre les Beatles (VIDEO)

Il n'y a pas si longtemps, Muse et Brian Johnson (AC/DC) offraient une performance mémorable aux fans. Quelques mois plus tard, Matt Bellamy (accompagné de Dom Howard) a réitéré. Mais cette fois, il a interprété ‘Helter Skelter’ (un titre des Beatles) avec Sir Paul McCartney en personne, s'il vous plaît. Pour rappel, le titre figure sur le White Album des Beatles, sorti en 1986 (et si vous n'avez jamais écouté ce disque, on vous conseille d'y remédier, ne serait-ce que pour Black Bird).

Just did Macca with Macca #walkinglegend Une publication partagée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 16 Janv. 2018 à 9 :48 PST

Ce que le Magazine NME qualifie donc de "Super Groupe" s'est produit hier soir sur scène, lors d'un show intimiste. On doit cette courte vidéo à Matt Bellamy mais très franchement, on espère une version officielle, comme ce fût le cas pour le duo avec Brian Johnson. Parallèlement, Muse continue de travailler son retour qui, on l'espère, ne saurait tarder. Mais pour patienter, ce genre de vidéo, ce n'est pas refus !