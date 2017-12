Quand Noel Gallagher est pris pour son frère Liam au Graham Norton Show

La ressemblance n'est pas non plus frappante mais, il faut reconnaître qu'il y a bel et bien un air de famille entre les deux frères Gallagher. Et pour couronner le tout, Noel et Liam s'affrontent dans les charts, leurs albums respectifs étant sortis à quelques semaines d'intervalle. Invité du Graham Norton Show, Noel Gallagher est venu interpréter son dernier single - Holy Mountain (dont le clip psychédélique est est à voir, en passant). Or, il n'était pas le seul à prendre place sur le sofa rouge du show britannique. Egalement en promotion, Jack Black était lui aussi présent. Et visiblement, il a un peu de mal à distinguer les deux frères.

Loin de se démonter, Liam Gallagher rétorque que c'est quelque chose qui se produit "tous les jours". Et évidemment, le présentateur renchérit : "Est-ce que vous avez regardé son passage dans l'émission ? Il était là il n'y a pas longtemps". "Non" répondra Noel Gallagher. Et quand on lui dit que Liam, lui, garde un oeil sur les passages télévisés de son frère (on se souvient de sa prise de parole sur Twitter en mai dernier pour commenter une performance), tout ce que Noel Gallagher trouve à répondre, c'est que c'est une "obsession". Voilà comment tout le plateau - y compris Noel Gallagher, donc- se retrouvera à saluer Liam qui, probablement, regardait l'émission. Comme quoi, on peut toujours espérer une réconciliation (un jour) !