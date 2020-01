Quand Nirvana se réunit pour un concert exceptionnel avec la fille de Dave Grohl (VIDEO)

Ça s'est passé samedi 4 janvier et cela faisait plus d'un an et demi que les membres du groupe Nirvana ne s'étaient pas réunis sur scène ! Un événement exceptionnel qui s'est déroulé pour la bonne cause puisque ce concert était organisé durant le gala annuel Heaven Is Rock and Roll, organisé par The Art of Elysium à Los Angeles. Accompagné sur scène par sa propre fille, Violet Grohl, âgée de 13 ans, Dave Grohl a retrouvé avec plaisir Krist Novoselic et Pat Smear pour un moment de pure folie. Beck et St Vincent étaient également de la partie.

C'est avec Lithium qu'ils ont ouvert le concert, suivi de In Bloom puis Heart-Shaped Box. Des sons interprétaient à la perfection par l'adolescente et fille du leader de Foo Fighters, comme l'ont précisé de nombreux internautes. Si le groupe Nirvana ne s'est produit que trente minutes, la scène a également été occupée ce soir-là par L7 et Marylin Manson. Un événement historique qui ne devrait pas se reproduire avant un long moment... On en profite avec la vidéo donc !