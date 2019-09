Quand Miley Cyrus reprend les Pink Floyd (VIDEO)

Après le succès de Mother's Daughter, Miley Cyrus continue de sillonner le globe pour préparer la sortie de son nouvel album. Ainsi, après une performance incroyable au Festival Glastonbury, après quelques concerts donnés aux Etats-Unis, la star a fait escale sur la scène du iHeartRadio Music Festival, à Las Vegas. Venue défendre ses classiques mais aussi ses nouveaux morceaux, la chanteuse s'est offert une reprise de Comfortably Numb, signé Pink Floyd.

"Mon groupe est incroyable et a rendu ça possible !", a t-elle commenté sur Instagram en postant un extrait de sa performance. "Avoir l'occasion de jouer ces chansons est ce qui m'a poussée à me lancer dans la musique. Comme dirait mon père, la boucle est bouclée. La nuit dernière, j'ai dit à la foule que je jouerai des morceaux pour elle mais aussi pour moi. Mais je pense que c'est important que mon public qui n'a pas grandi en écoutant la musique de ses parents soit exposé à ces classiques. Personne ne devrait passer à côté de telles chansons, la jeunesse a besoin de savoir ce qui se faisait avant pour comprendre comment la musique d'aujourd'hui est née. Après ma performance, vous devriez aller écouter les versions originales parce que ce sont des oeuvres d'art.... je ne fais que de mon mieux !"

Alors, verdict ?