Quand Miley Cyrus et Mark Ronson reprennent Back T Black d'Amy Winehouse à Glastonbury (VIDEO)

Amy et Mark, c'était une grance (et belle) histoire. Alors quand le producteur a rejoint Miley Cyrus sur scène lors de son passage à Glastonbury (pour rappel, ils signent tous les deux Nothing Breaks Like a Heart), ils ont choisi de rendre un bel hommage à Amy Winehouse (à quelques jours de l'anniversaire de sa mort). Si vous avez manqué ce moment aussi beau que poignant, c'est le moment de vos rattraper :

Mark Ronson & Miley Cyrus - Back To Black

"Tu nous manques tellement, Amy", a commenté la popstar en postant la vidéo. Amy Winehouse est décédée le 23 juillet 2011, à Londres. Elle était âgée de 27 ans.