Quand Ariana Grande reprend Party In The USA de Miley Cyrus (VIDEO)

Ariana Grande vient tout juste de finir la tournée mondiale qui défendait son dernier album. Pour rappel, la jeune artiste a parcouru le monde avec le Sweetener Tour (avant de partir se reposer en beauté, elle avait même offert aux fans un album live - K, Bye For Now). Mais même en vacance, la jeune artiste continue de chanter ! Et justement, elle a repris le cultissime Party In The USA de Miley Cyrus. Voyez plutôt :

Amies de longues date, Ariana Grande et Miley Cyrus sont proches : Miley était d'ailleurs venue chanter à Manchester avec l'interprète Thank U, Next. Les deux artistes se sont d'ailleurs retrouvées pour la bande originale de Charlie's Angels. On vous laisse ré-écouter Party In The USA en boucle - parce que comme nous, vous la connaissez sûrement par coeur.