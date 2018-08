Quand Michael Jackson est repris par Drake

Roi de la pop depuis des décennies, Michael Jackson toujours autant. Chaque artiste s'en inspire, de OrelSan en passant par Bruno Mars. Et bien évidemment, Drake ne fait pas exception à la règle. Actuellement en tournée avec Migos, le rappeur a rendu hommage à l'interprère de Thriller en offrant une cover de Rock With Me et on vous le promet, même les fans inconditionnels devraient adhérer à cette version. Merci, Twitter.

Drake covers Rock With You by Michael Jackson. #AATTM pic.twitter.com/oar2Iqp9gJ — Word On Road (@WordOnRd) 13 août 2018

Parce que Michael Jackson a marqué des générations, Drake n'est évidemment pas le premier à s'être frotté au phénomène. On se souvient de la version rock de Beat It signée Fall Out Boy, de Alien Ant Farm, “Smooth Criminal” ou encore Gloria Gaynor avec Never Can Say Goodbye. Michael Jackson a été repris dans tous les genres, tous les styles et encore en 2018, ses morceaux sont efficaces. La preuve ! Et pour eux qui ne se contentent pas des covers, on a même un clip inédit : tout de suite, découvrez Behind The Mask !