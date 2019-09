Quand Meghan Trainor reprend I'll Be There For You, le thème de Friends

"I'll be theeeere for yooooou", chantent The Rembrandts dans le générique de Friends. La série culte a fêté il y a quelques jours ses 25 ans (quelques semaines à peine après la sortie du Central Perk en Lego) et évidemment, nombreux sont ceux qui ont marqué le coup : on ne va pas se mentir, nous avons tous grandi avec Friends. Meghan Trainor aussi et pour rendre hommage à la série, elle a choisi d'en ré-interpréter le générique. Voyez plutôt :

On vous l'accorde, cette version 2019 ne change pas tant de l'originale : elle est simplement plus "pop" et moderne, à l'image de la chanteuse. Il faut dire que s'attaquer à un titre aussi culte peut se montrer périlleux ! On ne touche pas aux classiques ou alors, très peu. Lors d'une interview accordée à Rolling Stone, Meghan Trainor s'est confiée quant à cette opportunité : "Je n'arrive pas à croire qu'ils aient pu penser à moi pour cette reprise", a t-elle avoué. "C'est un rêve devenu réalité". Meghan Trainor nous replonge 25 ans en arrière et surtout, nous donne envie de revoir les 10 saisons d'un coup.